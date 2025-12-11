Путин: уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Президент предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий.

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий. Такое заявление он сделал на совещании по экономике.

По словам российского лидера, пенсии должны расти в соответствии с темпами не ниже инфляции.

Также президент РФ подчеркнул, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. Он добавил, что цифра по данному показателю должна стать ниже 5% уже к 2036 году.

До этого стало известно, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Их средний размер после повышения достигнет 16,6 тысячи рублей. Изменения вступят в силу с 1 апреля следующего года.

Также в Госдуме передавали, что в 2026 году вырастут и другие выплаты. Так, страховые пенсии повысятся на 7,6% с 1 января, а средняя пенсия по старости возрастет до 27 тысяч рублей. Помимо этого, пенсии по государственному обеспечению, которые получают, в частности, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшие от радиационных катастроф и военные пенсионеры вырастут на 6,8%.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме предложили повысить страховую пенсию до 50 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

