В Госдуме предложили повысить страховую пенсию до 50 тысяч рублей

Дарья Орлова
По мнению депутатов, нынешний уровень не обеспечивает пожилым людям достойного качества жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутаты от партии «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии до 50 тысяч рублей. Соответствующее обращение направлено председателю Социального фонда России Сергею Чиркову. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы — руководитель партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова — подчеркнули, что текущая минимальная пенсия по старости в размере около 13,3 тысячи рублей заметно ниже официального прожиточного минимума пенсионера, который составляет примерно 15,2 тысячи рублей.

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тысяч рублей», — приводит цитату агентство.

Миронов отметил, что такое повышение позволит создать условия для достойной и активной жизни старшего поколения, а также лучше заботиться о здоровье. Лантратова добавила, что увеличение минимальной пенсии повысит социальную активность пожилых людей и будет соответствовать целям нацпроекта «Демография». Ранее в Госдуме рассказали о фиксированной выплате к страховой пенсии.

