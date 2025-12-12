«Спортлото» поддержал всероссийские соревнования по бобслею и скелетону

Бренд «Спортлото», лотереи которого входят в портфель крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», выступил генеральным партнером Всероссийских соревнований по бобслею и скелетону Федерации бобслея России. Соревнования проходили с 2 по 8 декабря в Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки» в поселке Красная Поляна.

«Поддержка спорта и здорового образа жизни лежит в основе ценностей бренда “Спортлото”. И реализация этой программы проходит в рамках собственных средств, выделяемых сверх обязательных отчислений в государственный бюджет», — подчеркнула директор по спонсорству и КСО S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман. Она назвала спонсорство Всероссийских соревнований по бобслею и скелетону вкладом в олимпийское движение.

В состязаниях приняли участие более 50 спортсменов из восьми регионов страны. В бобслее сильнейших определяли среди спортсменов не старше 27 лет, а в скелетоне — не старше 24 лет.

Бренд «Спортлото» поддерживает Федерацию бобслея России на протяжении нескольких лет, а в 2025 году стал официальным партнером Чемпионата России по бобслею и скелетону (проходил в марте 2025 года). В ноябре «Спортлото» оказал поддержку Кубку России по бобслею и скелетону.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Организаторами выступают Минфин и Минспорта РФ. Все лотереи проводятся под государственным контролем (надзором) ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней.