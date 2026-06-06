Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Боевое дежурство войск противовоздушной обороны продолжается.

Сколько украинских беспилотников сбили над Ленобластью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России поразили 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО поразили группу из восьми украинских беспилотников, летевших на столицу.

Кроме того, зенитные войска, работающие в зоне специальной военной операции, отбили атаку украинских БПЛА в Запорожской области. Боевики киевского режима пытались перегрузить системы ПВО атакой восьми беспилотников, но расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» успешно поразил цели.

Территория России регулярно подвергается ударам беспилотников и ракет ВСУ с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в своем обращении к народу 24 февраля 2022 года. Боевики целенаправленно атакуют мирное население приграничных регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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