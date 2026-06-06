Огонь велся с закрытой позиции и корректировался беспилотниками.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Танкисты группировки «Центр» уничтожили опорный пункт и три огневые точки ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3М мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Добропольском направлении получил точные координаты от операторов разведывательных БПЛА. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Танкисты навели машину на цель и выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Каждый выстрел корректировался с воздуха, что позволило свести к минимуму расход боеприпасов при максимальной эффективности.
После удара мониторинг подтвердил уничтожение опорного пункта и подавление трех огневых точек ВСУ. Стрельба по навесной траектории с постоянной корректировкой от дронов делает танковые удары точечными и незаметными для контрбатарейной борьбы противника. После выполнения задачи экипаж оперативно замаскировал технику и скрылся в укрытии.
Системная работа по ликвидации укрепленных позиций создает условия для продвижения штурмовых подразделений с минимальным сопротивлением.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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