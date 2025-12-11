Умер снявшийся в «Параде дураков» актер Юн Иль Бон

Ушел из жизни южнокорейский актер кино, театра и телевидения, продюсер, лауреат и номинант ряда наград Юн Иль Бон. Ему был 91 год. О его смерти сообщает YNA. Эту информацию подтвердил его представитель.

Актер родился в 1934 году, а сниматься в кино стал еще с детства. За всю жизнь он успех сняться более 100 картин. Среди них можно выделить: «Шестеро убийц», «Верность», «Парад дураков», «Возвращение к звездам», «Корабль без парусов», «Женщина на асфальте» и многие другие.

Некоторые работы Юна занесены в фонд национального кино. Он считается настоящим ветераном южнокорейского кино и настоящей звездой романтических лент периода 1960–1980 годов. На театральной сцене он впервые выступил в 1956 году и сыграл в более сотни постановках.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава. Тагава начал карьеру в Голливуде в 1986 году с фильма «Большой переполох в маленьком Китае» и быстро стал востребованным характерным артистом. В 1990-х и 2000-х он запомнился ролями в «Лицензии на убийство», «Мемуарах гейши», «Планете обезьян», «Электре» и других легендарных проектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.