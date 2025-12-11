Умер снявшийся в «Параде дураков» актер Юн Иль Бон

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 102 0

Он был настоящей звездой романтических лент периода 1960–1980 годов.

Умер актер Юн Иль Бон

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушел из жизни южнокорейский актер кино, театра и телевидения, продюсер, лауреат и номинант ряда наград Юн Иль Бон. Ему был 91 год. О его смерти сообщает YNA. Эту информацию подтвердил его представитель.

Актер родился в 1934 году, а сниматься в кино стал еще с детства. За всю жизнь он успех сняться более 100 картин. Среди них можно выделить: «Шестеро убийц», «Верность», «Парад дураков», «Возвращение к звездам», «Корабль без парусов», «Женщина на асфальте» и многие другие.

Некоторые работы Юна занесены в фонд национального кино. Он считается настоящим ветераном южнокорейского кино и настоящей звездой романтических лент периода 1960–1980 годов. На театральной сцене он впервые выступил в 1956 году и сыграл в более сотни постановках.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава. Тагава начал карьеру в Голливуде в 1986 году с фильма «Большой переполох в маленьком Китае» и быстро стал востребованным характерным артистом. В 1990-х и 2000-х он запомнился ролями в «Лицензии на убийство», «Мемуарах гейши», «Планете обезьян», «Электре» и других легендарных проектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Путин: инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России
18:00
«Оба отдают время»: Марина Кравец о своем видении счастливых отношений
17:49
«Любим бить лежачего»: Подольская и Пресняков ответили хейтерам Ларисы Долиной
17:39
ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка
17:32
Близорукость у детей: почему возникает и можно ли вылечить
17:21
Российская армия освободила Северск в Донецкой области

Сейчас читают

Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян
«Да я нищий»: Шаляпин признался, что не завел семью из-за финансовых проблем
Российская армия освободила Северск в Донецкой области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026