Лавров заявил об обязательствах Турции перед РФ по С-400

Лавров: у Турции есть обязательства по ЗРК С-400 перед Россией

У Анкары есть обязательства перед Москвой относительно российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поэтому идея Евросоюза (ЕС) приобрести их у Турции для последующей передачи на Украину не совсем здравая. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования украинского конфликта.

Министр напомнил, что Россия передала ЗРК Турции несколько лет назад, и они считаются одними из лучших. По словам Лаврова, Анкара имеет С-400 в своем арсенале к неудовольствию США и Запада.

«Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400. Это давно уже „плавало“ в медийном пространстве», — отметил министр иностранных дел.

Глава МИД РФ добавил, что знает о намерениях ЕС выкупить у Турции ЗРК С-400 и отправить их на Украину.

«Никто даже не думает о том, что есть обязательство у Турции как у покупателя не предпринимать таких шагов без согласования с Российской Федерацией», — добавил Лавров.

