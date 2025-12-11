Лавров заявил об обязательствах Турции перед РФ по С-400

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Москва передала зенитные ракетные комплексы Анкаре несколько лет назад.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: у Турции есть обязательства по ЗРК С-400 перед Россией

У Анкары есть обязательства перед Москвой относительно российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, поэтому идея Евросоюза (ЕС) приобрести их у Турции для последующей передачи на Украину не совсем здравая. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования украинского конфликта.

Министр напомнил, что Россия передала ЗРК Турции несколько лет назад, и они считаются одними из лучших. По словам Лаврова, Анкара имеет С-400 в своем арсенале к неудовольствию США и Запада.

«Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400. Это давно уже „плавало“ в медийном пространстве», — отметил министр иностранных дел.

Глава МИД РФ добавил, что знает о намерениях ЕС выкупить у Турции ЗРК С-400 и отправить их на Украину.

«Никто даже не думает о том, что есть обязательство у Турции как у покупателя не предпринимать таких шагов без согласования с Российской Федерацией», — добавил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лавров раскрыл часть плана Дональда Трампа по Украине. Документ носит закрытый характер, но часть пунктов о правах человека можно было огласить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:47
Ану де Армас признали самой красивой актрисой 2025 года
22:41
Путин созвонился с командирами подразделений ВС РФ на передовой
22:34
От Юрмалы до Подмосковья: что известно о недвижимости Ларисы Долиной
22:19
«Возникают трудности»: в США заговорили о «новой холодной войне» с Европой
22:15
«Вернулся в родную гавань»: политолог оценил значение освобождения Северска
22:04
Таксист в Подмосковье помог вернуть деньги пенсионерке, которую обманули мошенники

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026