Лавров раскрыл часть плана Дональда Трампа по Украине

Эфирная новость 46 0

Документ носит закрытый характер, но часть пунктов о правах человека можно огласить.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: в предложениях США по Украине есть указания о нацменьшинствах в стране

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня раскрыл небольшую часть мирного плана президента США Дональда Трампа, который переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву на прошлой неделе.

Сергей Лавров отметил что документ носит закрытый характер, однако, эти пункты упомянуть можно, поскольку они касаются прав человека.

«В тех предложениях, которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом РФ, специально сказано, что необходимо обеспечить на Украине, там, что останется от Украины, права национальных меньшинств и религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил что сейчас главным препятствием на пути к миру является Европа, которая никак не может смириться с поражением Украины и пытается продлить конфликт, хотя денег на это нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Обман вместо подарка: самые популярные ловушки кибермошенников перед Новым годом
15:58
Карты «Мир» с истекшим сроком продолжат работать, но есть исключения
15:51
«Коалиция нежелающих мира»: для спонсоров Киева наступил критический момент
15:49
«Избегаем крайностей»: как продлить жизнь аккумулятора у смартфона и ноутбука
15:45
Умер основатель и солист группы The Four Lads Берни Туриш
15:33
«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Грязные стервы»: Брижит Макрон публично оскорбила феминисток
В Петербурге возбуждено уголовное дело против блогера по факту гибели новорожденного
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео