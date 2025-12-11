Хорошая динамика: Путину доложили об освобождении Северска в ДНР

Путин провел совещание в Кремле с обсуждением ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Акцент при обсуждении был сделан на положение дел на севере Донецкой Народной Республики, находящейся в ответственности «Южной» группировки войск. По словам Пескова, речь шла о полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Также российский лидер отметил хорошую динамику на всех направлениях в ходе совещания, добавил официальный представитель Кремля.

«Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады. В ближайшее время будет доступно видео указанного совещания», — рассказал представитель Кремля.

В совещании по видеосвязи принимал участие начальник Генштаба вооруженных сил, который командует «Южной» группировкой войск, Сергей Медведев, а также командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Северск расположен на северо-востоке ДНР, вблизи от Славянска.

