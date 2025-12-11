Хорошая динамика: Путину доложили об освобождении Северска в ДНР

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Акцент при обсуждении был сделан на положение дел на севере Донецкой Народной Республики.

Как Путин оценивает проведение спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин провел совещание в Кремле с обсуждением ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Акцент при обсуждении был сделан на положение дел на севере Донецкой Народной Республики, находящейся в ответственности «Южной» группировки войск. По словам Пескова, речь шла о полном переходе Северска под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Также российский лидер отметил хорошую динамику на всех направлениях в ходе совещания, добавил официальный представитель Кремля.

«Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады. В ближайшее время будет доступно видео указанного совещания», — рассказал представитель Кремля.

В совещании по видеосвязи принимал участие начальник Генштаба вооруженных сил, который командует «Южной» группировкой войск, Сергей Медведев, а также командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Северск расположен на северо-востоке ДНР, вблизи от Славянска.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям. Об этом он рассудил во время открытия заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе пояснения российский лидер подчеркнул, что правозащитники в РФ справляются со своими задачами. При этом за цифрами национальных целей, как отметил Путин, надо всегда видеть человеческие жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Путин: инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России
18:00
«Оба отдают время»: Марина Кравец о своем видении счастливых отношений
17:49
«Любим бить лежачего»: Подольская и Пресняков ответили хейтерам Ларисы Долиной
17:39
ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка
17:32
Близорукость у детей: почему возникает и можно ли вылечить
17:21
Российская армия освободила Северск в Донецкой области

Сейчас читают

Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян
«Да я нищий»: Шаляпин признался, что не завел семью из-за финансовых проблем
Российская армия освободила Северск в Донецкой области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026