Путин заявил о политизации европейского правосудия и ЕСПЧ

Эфирная новость 29 0

Отстоять правду в подконтрольных Западу инстанциях становится все сложнее.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Даже в случае откровенных нарушений, отстоять правду в подконтрольных Западу инстанциях практически нереально.

О политизации европейского правосудия говорили сегодня в Кремле. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Обсуждали в том числе отказ Москвы исполнять решения Европейского суда по правам человека и то, как это подают за рубежом.

«Там, на мой взгляд, перевирают это, потому что Российскую Федерацию не исключили, и они продолжают это говорить. Но Российская Федерация поняла, что происходит на самом деле против России. Россия же вышла», — отметил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

«Да, там полная политизация», — согласился президент.

«И мы были очень поражены тем, как, особенно в последние годы перед выходом, Европейский суд буквально политизировался. Это было просто удивительно», — согласился Зорькин.

Встреча состоялась накануне Дня конституции. Президент поздравил Валерия Зорькина с этим праздником, отметив, что Конституционный суд выполняет важную функцию по защите прав граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
«Напали просто так»: в Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
0:00
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
23:52
Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами
23:35
«Не было выбора»: Ида Галич и Люся Чеботина помирились спустя два года конфликта
23:21
Захарова: Великобритания готовит общество к военным потерям на Украине
23:10
Роспотребнадзор опроверг данные о циркуляции мутировавшего варианта гриппа

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы
Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую колонию
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026