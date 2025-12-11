Путин: инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Командующие доложили президенту РФ о переходе Северска в ДНР под контроль российских военных.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Стратегическая инициатива абсолютно сосредоточена в руках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященному ситуации в зоне специальной военной операции.

«Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил», — сказал российский лидер.

Совещание состоялось в формате видеосвязи. Также в мероприятии участвовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Также в ходе совещания высокопоставленные командующие доложили президенту РФ о переходе Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

Северск находится в северо-западной части Донбасса в 15 километрах от Лисичанска и в 25 километрах от Славянска, расстояние до Артемовска — 30 километров. Стратегическое значение города для Вооруженных сил Украины состоит в прикрытии им дороги на Лиман и Славянск — центры крупнейшей подконтрольной Киеву части в Донбассе.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Об этом российскому лидеру доложил Герасимов. Он подчеркнул, что военные действуют в соответствии с целями СВО.

