ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Российские военные действуют в соответствии с замыслом СВО, отметил глава Генштаба Герасимов.

Успехи ВС РФ 11 декабря 2025 года

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Спецоперация

ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Об этом президленту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Герасимов в ходе совещания о развитии обстановки в зоне СВО.

Российские военные действуют в соответствии с замыслом СВО, отметил Герасимов.

Президент РФ на совещании с военными обсудил развитие ситуации на севере ДНР в границах ответственности группировки войск «Юг».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
