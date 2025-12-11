Ану де Армас признали самой красивой актрисой 2025 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Широкую известность ей принесла роль в картине Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Кого назвали самой красивой актрисой 2025 года

Фото: www.globallookpress.com/Naoki Morita

Кубино-испанская актриса Ана де Армас возглавила список самых красивых актрис 2025 года. Об этом сообщила американская медиакомпания Ranker по итогам опроса.

Ана де Армас дебютировала в кино в 2006 году, сыграв главную роль в романтической драме «Роза Франции». Широкую известность ей принесла роль в картине Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», который появился на экранах в 2017 году. Также актриса играла в таких фильмах, как «Достать ножи», «Не время умирать» и «Ночной партье».

В 2025 году в мировой прокат вышел боевик «Балерина», где де Армас исполнила роль танцовщицы и по совместительству наемной убийцы.

На втором месте в списке самых красивых актрис оказалась австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Отряд самоубийц», «Барби» и «Волк с Уолл-стрит». На третьей строчке расположилась американская актриса Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в фильмах «Черная вдова», «Мстители» и «Люси».

Также в десятку красавиц вошли актрисы Сидни Суини, Джессика Альба, Лили Коллинз, Виктория Джастис, Сальма Хаек, Александра Даддарио; завершила список актриса Минка Келли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Том Круз и Ана де Армас расстались. Несмотря на разрыв актеры остаются в дружеских отношениях.

