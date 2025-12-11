Долину могли запрограммировать? Мошенники усиленно давили на эмоции певицы

Психологи увидели признаки НЛП в деле Ларисы Долиной

Следственные материалы по делу о мошенничестве с недвижимостью народной артистки России, певицы Ларисы Долиной указывают, что аферисты могли воздействовать на нее методами социального программирования. Из документов, изученных 5-tv.ru, на исполнительницу оказывалось психологическое давление, которое специалисты описывают терминами «социальная инженерия», «нейролингвистическое программирование» (НЛП) и «деструктивное влияние».

Эксперты, привлеченные к расследованию, в том числе судмедэксперты и специалисты по психологическим воздействиям, пришли к выводу, что во время общения с мошенниками Долина могла действовать под принуждением, временно утратив способность критически оценивать происходящее.

При этом специалисты подчеркнули, что у певицы не было психических заболеваний, она оставалась вменяемой и могла давать показания.

История получила развитие после того, как в августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников. Выяснилось, что аферисты убедили ее перевести личные сбережения на «безопасный» счет, а затем — продать квартиру в центре Москвы. Новым владельцем хотела стать Полина Лурье. Позднее было возбуждено уголовное дело.

Хамовнический районный суд рассмотрел взаимные иски сторон и принял решение в пользу Долиной, взыскав в ее пользу более 69 миллионов рублей, в марте 2025 года. В последующем Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность решения о возвращении квартиры Долиной, ее дочери и внучке.

Лурье отказали в апелляции, 8 сентября, а также в кассации, 27 ноября. Теперь жалобу Лурье предстоит изучить Верховному суду.

Как стало известно, 8 декабря, в новом иске Долина указала, что покупательница не проявила должной осмотрительности при заключении сделки, несмотря на отсутствие у нее сомнений в адекватности артистки. Адвокат Лурье сообщила, что ее подзащитная отклонила предложение певицы о мировом соглашении, посчитав его неприемлемым.

