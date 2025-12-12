Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро

Развитие российско-венесуэльских отношений сегодня стало темой телефонной беседы президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Буквально в прошлом месяце вступил в действие договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между нашими странами. А уже сегодня наш президент подтвердил, что Россия поддерживает нынешний курс венесуэльского правительства, которое в первую очередь защищает национальные интересы. Особенно в условиях растущего внешнего давления.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин принял участие в совещании по экономическим вопросам. На встрече присутствовал весь кабинет министров. Президент провел совещание, где отметил: важнейший приоритет для властей — рост доходов россиян. Как отметил глава государства, это напрямую влияет на достижение национальных целей развития. Среди важных нововведений — новая выплата для поддержки семей с детьми.

