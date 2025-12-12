Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро

Эфирная новость 15 0

Тема развития двусторонних отношений стала ключевой в беседе двух лидеров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Развитие российско-венесуэльских отношений сегодня стало темой телефонной беседы президента России Владимира Путина и главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Буквально в прошлом месяце вступил в действие договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между нашими странами. А уже сегодня наш президент подтвердил, что Россия поддерживает нынешний курс венесуэльского правительства, которое в первую очередь защищает национальные интересы. Особенно в условиях растущего внешнего давления.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин принял участие в совещании по экономическим вопросам. На встрече присутствовал весь кабинет министров. Президент провел совещание, где отметил: важнейший приоритет для властей — рост доходов россиян. Как отметил глава государства, это напрямую влияет на достижение национальных целей развития. Среди важных нововведений — новая выплата для поддержки семей с детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро
2:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию
2:31
Владимир Путин прилетел в Туркмению с двухдневным визитом
2:17
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
1:58
Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды из-за допуска к конкурсу Израиля
1:39
Суд оставил в силе иск «Перекрестка» к компании Ивлеевой за срыв поставок чипсов

Сейчас читают

«Раненый ребенок»: дочь Успенской рассказала о своем детстве
Далеко и надолго: женщина отправила прах мужа в стратосферу
Под Новосибирском сотрудники почты инсценировали пожар и украли 9,8 миллиона рублей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026