Захват танкера у берегов Венесуэлы поставил под вопрос «антикартельную» операцию США

Операции Вашингтона объясняют борьбой с наркокартелями, однако 90% кокаина поступает в страну из Колумбии, Перу и Боливии. При этом Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти.

Финальные слова, конечно же, о последнем инциденте в Карибском море, где морпехи США захватили нефтяной танкер, принадлежащий Венесуэле.

Видео этой атаки тут же опубликовал Генпрокурор штатов. А в Вашингтоне заявили, что судно якобы находилось под санкциями и перевозило венесуэльскую нефть на Кубу. Президент США Дональд Трамп пообещал чуть позже опубликовать детали и фотографии этого инцидента. Но главное, что это первый случай, когда Трамп напрямую заговорил именно о нефти.

Ведь до этого все действия вокруг Венесуэлы оправдывались благими идеями борьбы с наркокартелями, которые заваливают его страну кокаином. Истинную картину можно понять, сравнив всего два показателя.

На самом деле весь кокаин в Штаты, точнее 90%, завозятся из трех стран: Колумбии, Перу и Боливии. Там больше всего плантаций, и они главные производители. В этом списке Венесуэла только на шестом месте после Панамы и Эквадора.

Но зато та же Венесуэла на первом месте в мире по разведанным запасам нефти. Там ее столько же, как в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии вместе взятых. Или, например, в пять раз больше, чем у американцев, которые сейчас выстраивают свой флот у берегов Латинской Америки.

