Страна отмечает День Конституции: россиян поздравили с Международной космической станции

Эфирная новость 44 0

Космонавты пожелали гражданам страны сохранять любовь к Родине и уважение к основному закону России.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С Днем Конституции россиян поздравили с Международной космической станции

Сегодня — важнейшая дата в истории современной России. В этот день 32 года назад был подписан главный закон страны — Конституция.

Юридическая основа государства появилась в результате всенародного голосования. Поэтому базовый принцип — защита прав и свобод каждого гражданина. Первые поздравления с Днем Конституции пришли с орбиты от российского экипажа МКС.

«Этот праздник символизирует единство народов нашей страны, ее независимость и стремление к справедливости», — заявил космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков.

«В единстве — сила нашей Родины», — добавил космонавт «Роскосмоса» Сергей Микаев.

«Каждый из нас, живущих в России, должен приложить усилия к тому, чтобы воспитывать новое поколение граждан страны в любви к России», — сказал космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Конституция РФ для зумеров появилась на полках в книжных магазинах. Основной закон государства написан «понятным» для молодежи языком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Путин высказался о работе ООН
9:14
Настоящая или подделка? Как распознать искусственную икру
9:12
Ученые обнаружили следы волчьего ДНК у большинства пород собак
9:05
Премьер Эстонии Михал загадочно исчез во время выступления Зеленского
9:00
«Мужчины согласятся»: дочь Успенской рассказала о самой красивой части женщины
8:59
Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026