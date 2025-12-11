«Базовый вайб страны»: Конституция РФ для зумеров появилась на полках в книжных магазинах
Основной закон государства написан «понятным» для молодежи языком.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Необычная «Конституция для зумеров» начала продаваться в книжных магазинах. Покупатели поделились фотографиями ее обложки в соцсетях.
Дизайн у произведения, действительно, не обычный — певец Ваня Дмитриенко и блогер Валя Карнавал едва похожи на себя. Вероятно, изображения звезд создавались при помощи искусственного интеллекта (ИИ).
Также в новой версии для представителей молодого поколения представлена оригинальная терминология, понятная лишь активным пользователям сети.
Так, первый раздел зумерской Конституции носит название «Базовый вайб страны», а в первоначальном варианте — «Основы Конституционного строя».
«Тут все по серьезке, но без кринжа. Россия — это большой единый сервер, где все работает по правилам демократии, закона и уважения, а не как в Fortnite», — написано в материале.
Вторая статья носит не менее современное название — «Человек-ГГ», что в переводе с игрового сленга означает человек — «главный герой».
«Права и свободы каждого чела — это имба, не обсуждается. Государство обязано беречь тебя, как легендарный лут (В переводе с английского языка — loot — это ценность. — Прим. Ред.): защищать твои права, апгрейдить (Повышать. — Прим. Ред.) уровень безопасности и следить, чтобы никто не токсил и не ломал твою психику. Ты — не NPC (В переводе с английского языка Non-Player Character — неигровой персонаж; используется в качестве обидного обозначения человека, который не способен мыслить и действовать самостоятельно. — Прим. Ред.)», — отмечают авторы в тексте.
Парламент в новом произведении назван «крафтерами законов», а Правительство — «админами», гимн — «главным треком», а президент России — «главным сигмой РФ».
