Премьер Эстонии Михал загадочно исчез во время выступления Зеленского

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Этот момент попал на видео и вызвал недоумение участников виртуальной конференции.

Куда пропал премьер Эстонии во время выступления Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Премьер Эстонии Михал исчез во время выступления Зеленского

Во время онлайн-встречи так называемой «коалиции желающих», в ходе которой президент Украины Владимир Зеленский выступал перед западными лидерами, произошел неожиданный инцидент. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал внезапно исчез из кадра, оставив кресло пустым.

На записи видно, что в начале речи Зеленского Михал присутствует на общем экране рядом с другими главами правительств. Однако спустя почти три минуты он резко пропадает — без каких-либо технических сбоев или предварительных жестов, будто покинул место мгновенно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оказавшийся в кадре в этот момент, никак не отреагировал на исчезновение коллеги, продолжив слушать выступление украинского лидера.

Онлайн-формат встречи «коалиции желающих» использовался для доклада Зеленского о прошедших переговорах с американскими чиновниками. По словам украинского президента, обсуждение касалось гарантий безопасности и условий дальнейшего сотрудничества.

Ранее Зеленский вновь заявил, что Киев «не имеет права» идти на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины, международные нормы и «моральные обязательства».

Позиция Киева по переговорам

Украинские власти в последние месяцы неоднократно подчеркивали, что не намерены обсуждать возможность передачи территорий. Эта позиция стала главной причиной затруднений в запуске любых переговорных процессов, хотя ряд западных политиков регулярно призывает Киев к более гибкому подходу.

