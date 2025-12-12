Макака-убийца откусила кусок ноги пожилому мужчине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Агрессивное животное, терроризировавшее жителей провинции Яла, попалось в ловушку после фатального нападения на местного жителя.

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

В Таиланде поймали обезьяну, которая напала на 67-летнего мужчину и стала причиной его гибели. Об этом сообщает издание The Thaiger. Примат три дня скрывался в районе поселения, пока не попал в клетку с приманкой, установленную местными сотрудниками департамента дикой природы.

Как отмечает издание, обезьяна ворвалась в дом пожилого мужчины и набросилась на него. Макак откусил ему часть ноги и нанес множественные ранения, несовместимые с жизнью. Тело обнаружил племянник, который пришел навестить родственника спустя несколько дней: мужчина лежал у стены в луже крови, сжимая металлический прут, которым, вероятно, пытался отбиться от разъяренного животного. На теле жертвы остались следы десятков укусов.

По словам представителей властей, макак уже ранее проявлял агрессию и несколько дней держал местных жителей в страхе. Выяснилось, что он однажды укусил свою будущую жертву за плечо, а в дом пришел, предположительно, в поисках самки макаки, которую мужчина держал как домашнее животное.

Конфликты с дикими животными в Таиланде

В южных провинциях страны регулярно фиксируются нападения макак и других диких приматов на людей. Причиной эксперты называют сокращение естественной среды обитания и рост числа поселений, расширяющихся на территорию, где традиционно живут стаи обезьян.

