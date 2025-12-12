Путин высказался о работе ООН

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Президент РФ отметил, что устав организации должен стать основой международных отношений.

Какую роль играет ООН в мире

Фото: Reuters/Carlo Allegri

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: ООН достойно выполняет свою миссию по сохранению баланса в мире

Организация объединенных наций достойно выполняет свою миссию и зачастую является единственным механизмом для баланса интересов в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании форума «Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего» в Ашхабаде.

Российский лидер отметил, что принципы устава ООН в новую эпоху многополярного мира должны стать основой для по-настоящему честных, открыты и взаимовыгодных отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный суд ООН в Гааге принял требования Москвы в по отношению к киевскому режиму по делу о геноциде мирного населения в Донбассе. Орган возложил на украинскую сторону обязательство представить официальный ответ в установленный срок. Встречные претензии России были официально включены в процесс для рассмотрения в установленном порядке.

Путин участвует в форуме мира в Ашхабаде, куда он прибыл с двухдневным визитом. Президент проведет встречу с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
В России 12 декабря празднуют День Конституции
9:17
Путин высказался о работе ООН
9:14
Настоящая или подделка? Как распознать искусственную икру
9:12
Ученые обнаружили следы волчьего ДНК у большинства пород собак
9:05
Премьер Эстонии Михал загадочно исчез во время выступления Зеленского
9:00
«Мужчины согласятся»: дочь Успенской рассказала о самой красивой части женщины

Сейчас читают

Владимир Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Трамп заявил об обсуждении с Россией и Китаем сокращения ядерных арсеналов
Не сдержала слез: Лариса Долина поблагодарила зрителей за поддержку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026