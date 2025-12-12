Владимир Путин прибыл на форум в конгресс-центр Ашхабада

Президент РФ и другие лидеры государств сделали общее фото.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ашхабадский конгресс-центр для участия в пленарном заседании форума «Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего», и сфотографировался вместе с другими лидерами государств.

Ранее российский лидер возложил венок к монументу Нейтралитета и оценил провозглашенный 30 лет назад Туркменией принцип нейтралитета, помогающий ей сохранять хорошие дипломатические связи со многими странами.

Визит Путина в Ашхабад состоялся в ночь на 12 декабря. В ходе двухдневного пребывания в туркменской столице российский президент проведет встречу с председателем Народного совета страны Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах также будут присутствовать главы Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министры Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

В октябре 2024 года Путин уже приезжал в Ашхабад с рабочим визитом и принимал участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

