Владимир Путин поздравил Туркмению с Международным днем нейтралитета

|
Президент отметил символическое значение праздника для Ашхабада и всего мира.

Президент РФ Владимир Путин на международном форуме в Ашхабаде поздравил Туркмению и ее народ с Международным днем нейтралитета.

Российский лидер отметил, что рад принять участие в форуме, и подчеркнул символичность того, что ровно 30 лет назад генассамблея ООН официально приняла резолюцию, закрепившую за Туркменией статус нейтральной страны. Впоследствии эта дата была признана Международным днем нейтралитета.

«Этот день Туркмения отмечает, как государственный праздник. Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием всех наших туркменистанских друзей, и, конечно, прежде всего, президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова», — отметил Путин

Путин присутствует на форуме в Ашхабаде, прибыв в Туркмению с двухдневным визитом. Российский лидер также проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в присутствии глав Армении, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также премьер-министров Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

