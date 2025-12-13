Исследование показало, что авиапассажиры вдыхают вредные частицы во время полета

The Guardian: авиапассажиры вдыхают вредные частицы во время полета

Французские ученые выявили высокие концентрации ультрадисперсных частиц в воздухе, которым дышат авиапассажиры, особенно во время посадки и руления самолетов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование группы специалистов, в том числе из Университета Париж-Сите.

Как проводилось исследование

Ученые разработали специальный измерительный комплект и размещали его на борту пассажирских самолетов, выполнявших рейсы из аэропорта имени Шарля де Голля в европейские города. Оборудование устанавливали на свободном пассажирском месте в первых рядах либо в служебном отсеке.

Ультрадисперсные частицы невозможно увидеть невооруженным глазом, и они часто не фиксируются стандартными системами мониторинга качества воздуха. По этой причине такие частицы не подпадают под действующие нормы регулирования загрязнения воздуха.

Почему ультрадисперсные частицы считаются опасными

В 2021 году Совет по здравоохранению Нидерландов и Всемирная организация здравоохранения указали на рост доказательств вредного воздействия ультрадисперсных частиц на здоровье. Это подтверждают 75 научных исследований, в основном посвященных воспалительным процессам в легких, нарушениям артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям и рискам для внутриутробного развития.

Из-за различий в методиках исследований ВОЗ не смогла установить единые нормативы. При этом последующее масштабное исследование с участием почти 11 миллионов жителей Нидерландов показало связь длительного воздействия ультрадисперсных частиц с преждевременной смертностью, включая случаи смерти от рака легких.

Когда уровень загрязнения в самолете максимален

Согласно результатам исследования, на крейсерской высоте уровень ультрадисперсных частиц в салоне был минимальным, поскольку самолет находился в относительно чистом воздухе. Иная ситуация наблюдалась на земле.

Наибольшие концентрации были зафиксированы во время посадки пассажиров и руления самолета. В среднем показатели превышали уровни, которые Всемирная организация здравоохранения относит к высоким. После взлета загрязненный воздух постепенно удалялся из салона, однако при заходе на посадку концентрация частиц вновь возрастала.

Аналогичная картина наблюдалась и в аэропортах назначения. Исследователи предполагают, что рост концентрации может быть связан с загрязнением воздуха вблизи траекторий полета и с подветренной стороны от аэропортов.

Частицы сажи: схожая динамика

Похожие результаты были получены и для частиц черного углерода, или сажи. Их концентрация также достигала максимальных значений, когда самолет находился на территории аэропорта, и снижалась после выхода на крейсерскую высоту.

Масштаб проблемы и отсутствие регулирования

Авторы исследования отмечают, что эти данные вызывают обеспокоенность на фоне роста авиаперевозок. По прогнозам, в текущем году число авиапассажиров во всем мире впервые превысит пять миллиардов человек.

При этом авиация остается значительным источником загрязнения воздуха, а контроль за выбросами в этой сфере значительно слабее, чем в автомобильном транспорте и промышленности.

Отдельный обзор научных работ показал отсутствие исследований, посвященных влиянию загрязнения воздуха на более чем двух миллионов гражданских и военных сотрудников аэропортов по всему миру.

Загрязнение за пределами аэропортов

Исследование также показало, что ультрадисперсные частицы из аэропортов распространяются за пределы их территории. В районе аэропорта имени Шарля де Голля концентрация частиц на расстоянии около одного километра была сопоставима с уровнем загрязнения в нескольких метрах от оживленной кольцевой дороги Парижа.

В лондонском аэропорту Гатвик концентрация ультрадисперсных частиц примерно в 500 метрах от периметра превышала показатели рядом с самыми загруженными улицами центра Лондона. Частицы, связанные с работой аэропорта Шарля де Голля, фиксировались на расстоянии более пяти километров.

В Лондоне ультрадисперсные частицы, источником которых исследователи считают аэропорт Хитроу, были обнаружены в западной и центральной частях города, где их вдыхают миллионы жителей.

