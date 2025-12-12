«Пощечина»: Маркл осудили за способ связи с отцом после ампутации его ноги

Express: Маркл осудили за способ связи с отцом после ампутации его ноги

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась критике из-за того, как она связалась со своим отцом Томасом Марклом после его экстренной госпитализации и ампутации ноги. Вместо визита к родителю она отправила ему письмо. Об этом сообщает Daily Express.

Критика после заявления представителей Сассексов

Поводом для скандала стало заявление представителей герцогини, в котором подверглась критике журналистка Daily Mail, находившаяся у постели Томаса Маркла в больнице. В ответ ведущий TalkTV Марк Долан в эфире программы Daily Expresso заявил, что реакция команды Сассексов была направлена не только против издания, но и против близкого окружения отца Меган.

По его словам, 81-летний Томас Маркл находится в тяжелом положении.

«Этому мужчине 81 год. Он одинок, он в чужой стране за тысячи миль отсюда. У него есть сын, Томас Маркл-младший, но у него тоже серьезные проблемы… поэтому журналист издания взяла на себя его обязанности», — сказал Долан.

Он отметил, что эта женщина, по его словам, является близкой подругой Томаса Маркла и фактически помогает ему в больнице.

«Катастрофа в сфере связей с общественностью»

Комментируя ситуацию, Долан заявил, что произошедшее стало серьезной репутационной проблемой для герцогини.

«Это кошмар для Меган, и это катастрофа в сфере связей с общественностью», — заявил он, добавив, что конфликт разгорелся на фоне ее попыток восстановить деловую репутацию в Голливуде.

Он также подверг критике тот факт, что, по его словам, единственным контактом между дочерью и тяжело больным отцом стало письмо.

«Все, что Томас Маркл получает от Меган, — это одно из ее писем», — сказал ведущий.

По мнению Долана, в ситуации, когда отец находится в критическом состоянии, такой формат общения выглядит недостаточным.

«Когда ты умираешь и твоя последняя надежда — встретиться с дочерью, а в ответ получаешь переписку, я думаю, это настоящая пощечина», — заявил он.

Состояние Томаса Маркла

Томас Маркл был экстренно прооперирован в декабре 2025 года на Филиппинах. Врачи провели ампутацию левой ноги из-за массивного тромба, который полностью перекрыл кровообращение и создавал угрозу сепсиса и гангрены. Операция была проведена по жизненным показаниям.

Разрыв отношений с дочерью

Отношения между Меган Маркл и ее отцом считаются разорванными с 2018 года — с момента ее свадьбы с принцем Гарри. В последующие годы Томас Маркл неоднократно публично заявлял о желании восстановить контакт с дочерью и увидеть внуков — Арчи и Лилибет.

