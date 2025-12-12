Манул Тимофей ввел слово «зажировка» в русский язык

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Термин начал широко использоваться среди сотрудников Московского зоопарка и «пошел в народ».

Какое слово вошло в словари благодаря манулу Тимофею

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Слово «зажировка» вошло в метасловарь русского языка

Термин «зажировка» официально включен в метасловарь русского языка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Зажировка — процесс формирования жирового запаса у животных в преддверии холодов. Изначально оно появилось в речи ученых и работников зоопарка, объяснявших зрителям повадки манула Тимофея, живущего в столичном зоологическом заведении.

Позже «зажировка» стала появляться в публикациях СМИ. В ноябре 2025 года эксперты включили это слово в метасловарь справочно-информационного портала «Грамота.ру». Таким образом, значение и происхождение термина было зафиксировано, как часть русского словарного запаса.

Фото: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что она и ее команда рады видеть, как профессиональное обозначение было официально признано лингвистами.

Учреждение внимательно следит за набором Тимофеем веса. В частности, сотрудники сообщали, что к началу декабря манул достиг оптимального для зимы показателя в 6,5 килограмма и оброс густой шерстью.

Ранее 5-tv.ru писал, что портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года.

