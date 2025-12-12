«Это живое существо»: худрук Театра марионеток Крячун о кукольной мистике

Худрук Театра марионеток Крячун: куклы способны хранить энергетику человека

Куклы способны хранить энергетику человека. Об этом рассказала худрук Театра марионеток Ирина Крячун корреспонденту 5-tv.ru на премьере спектакля «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток.

«Каждая кукла — это живое существо. Своеобразное, но живое. Потому что, когда художник создает, он сюда вкладывает свою энергию», — говорит Крячун.

При этом, когда актер берет куклу, он точно так же вкладывает свою энергию, а также образ и характер в эту игрушку. Куклы впитывают все, уверена худрук. Более того, через них можно передать все мысли, которые мы хотим.

«Иногда бывает такое, что берешь куклу, а она не слушается — потому что принадлежит не тебе, а другому человеку», — добавляет Крячун.

Это можно назвать как угодно, но это совершенно точно не совсем обычное явление, заключил худрук.

