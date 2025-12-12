«Это живое существо»: худрук Театра марионеток Крячун о кукольной мистике

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Правда ли эти игрушки наделены магической силой?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Худрук Театра марионеток Крячун: куклы способны хранить энергетику человека

Куклы способны хранить энергетику человека. Об этом рассказала худрук Театра марионеток Ирина Крячун корреспонденту 5-tv.ru на премьере спектакля «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток.

«Каждая кукла — это живое существо. Своеобразное, но живое. Потому что, когда художник создает, он сюда вкладывает свою энергию», — говорит Крячун.

При этом, когда актер берет куклу, он точно так же вкладывает свою энергию, а также образ и характер в эту игрушку. Куклы впитывают все, уверена худрук. Более того, через них можно передать все мысли, которые мы хотим.

«Иногда бывает такое, что берешь куклу, а она не слушается — потому что принадлежит не тебе, а другому человеку», — добавляет Крячун.

Это можно назвать как угодно, но это совершенно точно не совсем обычное явление, заключил худрук.  

Ранее 5-tv.ru писал, что сказала певица Дарья Храмова о памятном подарке от ведущего Юрия Николаева. 

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:28
«Жертва теряет волю»: как не повторить опыт Ларисы Долиной с мошенниками
20:11
Звезды фигурного катания проведут мастер-классы в рамках проекта «Зима в Москве»
20:00
Свежий ветер перемен и наставления: Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 декабря
19:50
«Это живое существо»: худрук Театра марионеток Крячун о кукольной мистике
19:42
Суд продлил арест на полгода экс-мэру Сочи Копайгородскому
19:36
«Помой меня»: президенту Польши подали грязную машину в аэропорту Риги

Сейчас читают

Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской
«Какой от этого выхлоп?» — Долина не по своей воле дала интервью о квартире
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026