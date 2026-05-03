В МИД Ирана сообщили о получении ответа от США на мирный план

Иран получил от США реакцию на собственный план урегулирования конфликта. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Документ был передан через пакистанскую сторону.

«Американцы дали пакистанской стороне ответ на иранский план из 14 пунктов, и мы его рассматриваем», — приводит высказывание Багаи агентство IRIB в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи отметил, что предложения Вашингтона касаются урегулирования конфликта, однако иранскую ядерную программу они не затрагивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отверг иранскую инициативу по поэтапному завершению конфликта. По словам американского лидера, предложение Тегерана его не устраивает.

Глава Белого дома пояснил, что в переданной иранской стороной сделке присутствуют пункты, с которыми он не может согласиться. Трамп охарактеризовал данную инициативу как неприемлемую. Вместе с тем он выразил удовлетворение ходом текущей кампании и действиями по морской блокаде Ирана.

