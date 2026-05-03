«Она меня очень любит»: вдова Владимира Левкина об отношениях с дочерью

Девочка растет рассудительной не по годам.

Дочь российской актрисы Маруси Левкиной, вдовы солиста группы «На-На» Владимира Левкина, растет рассудительной не по годам. Об этом ее мать рассказала 5-tv.ru на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

«Она меня очень любит и в минуты, когда ей этот пубертат хочется включить, она меня обнимает и говорит: «Все нормально», — сказала Маруся о юной Нике.

По словам Левкиной, ей кажется, что в такие моменты в дочери говорит дух отца. Сама она для девочки — и повар, и водитель, и агент, и бухгалтер, и учитель.

«Мама у меня все», — с признательностью добавила Ника.

При этом своей «подружкой» 13-летняя дочь Марусю не считает, но отмечает, что у них очень хорошие и бережные отношения.

Ранее вдова и дочь Владимира Левкина рассказали в программе Пятого канала, как справляются с тяжелой потерей. Артиста не стало в середине ноября 2024 года после продолжительного онкологического заболевания.

