Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине новых объявленных кредитов. Об этом 3 мая заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, запись его выступления опубликована в Telegram-канале партии SMER.

«Во всем мире известно, что я отказался поддержать кредит Украине на €90 млрд и предпринял шаги, чтобы Словакия не участвовала в нем. <…> Словакия не будет участвовать в других объявленных кредитах для Украины», — сказал политик.

Фицо также назвал парадоксом то, что главные сторонники помощи Киеву, в том числе кредитной, почему-то больше всего высказываются против членства Украины в Евросоюзе. Сам премьер поддержал вступление Украины в ЕС, объяснив, что без этого после конфликта в стране начнется мародерство, которое может затронуть соседнюю Словакию.

Ранее, 27 апреля, газета Berliner Zeitung отмечала, что кредит ЕС на €90 млрд усиливает давление на Украину со стороны базирующихся в альянсе фондов. Даже с учетом этих средств в бюджете страны в 2027 году будет наблюдаться дефицит.

