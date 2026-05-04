В Брянской области при атаке дрона ВСУ на предприятие пострадал мирный житель

Мужчину экстренно госпитализировали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Удар пришелся на территорию промышленного предприятия.
По словам главы области, дрон-камикадзе поразил производственную зону — ранен оказался сотрудник завода. Мужчину немедленно доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника погиб подросток. Информацию о трагическом инциденте сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В момент удара несовершеннолетний находился на улице в непосредственной близости от собственного дома. Глава региона подчеркнул, что атака носила целенаправленный характер. Вследствие полученных ранений 15-летний юноша скончался на месте происшествия.
Евгений Балицкий принес соболезнования родным и близким погибшего. Он также заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.
