В Брянской области при атаке дрона ВСУ на предприятие пострадал мирный житель

Анастасия Федорова
Мужчину экстренно госпитализировали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Атака беспилотников на регионы России

Мирный житель получил ранение при атаке украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Удар пришелся на территорию промышленного предприятия.

По словам главы области, дрон-камикадзе поразил производственную зону — ранен оказался сотрудник завода. Мужчину немедленно доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника погиб подросток. Информацию о трагическом инциденте сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В момент удара несовершеннолетний находился на улице в непосредственной близости от собственного дома. Глава региона подчеркнул, что атака носила целенаправленный характер. Вследствие полученных ранений 15-летний юноша скончался на месте происшествия.

Евгений Балицкий принес соболезнования родным и близким погибшего. Он также заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

