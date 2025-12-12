Подоляк: Киев готов согласиться на демилитаризованную зону в Донбассе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Ранее президент США призвал Зеленского реалистично посмотреть на ситуацию вокруг украинского конфликта.

Киев готов согласиться на демилитаризованную зону на Донбасс

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киев готов согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе. Об этом заявил украинский переговорщик Михаил Подоляк.

При этом, как пишет Le Monde, власти Незалежной хотят, чтобы и Украина, и Россия отвели свои войска от текущей линии фронта. А для предотвращения возможных нарушений Киев настаивает на присутствии там иностранного контингента, в идеале — США.

В статье говорится о том, что накануне эти и другие предложения украинских властей были переданы президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для включения их в мирных план.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Белого дома обвинил Киев в коррупции и игнорировании мирных инициатив Вашингтона. Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского реалистично посмотреть на ситуацию, которая разворачивается вокруг него. Американский лидер уверен: действия Киева идут вразрез с интересами своего народа, едва речь заходит о переговорах с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Банду нелегальных оружейников накрыли в Санкт-Петербурге
14:16
«Поднимаю тост за нынешнего»: у Люси Чеботиной появился новый бойфренд
14:16
Илон Маск назвал Дональда Трампа самым забавным человеком среди своих знакомых
14:10
Встречаем 2026-й грамотно: как не опозориться на новогоднем застолье
14:06
«Она воспряла»: Стас Пьеха рассказал, как живет его 88-летняя бабушка Эдита
14:03
Путин провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Ашхабаде

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026