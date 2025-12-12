Подоляк: Киев готов согласиться на демилитаризованную зону в Донбассе

Киев готов согласиться на демилитаризованную зону на Донбассе. Об этом заявил украинский переговорщик Михаил Подоляк.

При этом, как пишет Le Monde, власти Незалежной хотят, чтобы и Украина, и Россия отвели свои войска от текущей линии фронта. А для предотвращения возможных нарушений Киев настаивает на присутствии там иностранного контингента, в идеале — США.

В статье говорится о том, что накануне эти и другие предложения украинских властей были переданы президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для включения их в мирных план.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Белого дома обвинил Киев в коррупции и игнорировании мирных инициатив Вашингтона. Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского реалистично посмотреть на ситуацию, которая разворачивается вокруг него. Американский лидер уверен: действия Киева идут вразрез с интересами своего народа, едва речь заходит о переговорах с РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.