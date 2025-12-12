Суд решает судьбу сотрудника «пыточного» рехаба в Подмосковье

Суд арестовал сотрудника рехаба «Антонов PRO» Михаила Ливака до 3 февраля

Видновский городской суд арестовал сотрудника реабилитационного центра «Антонов PRO» в подмосковном Малом Видном Михаила Ливака до 3 февраля 2026 года. Он обвиняется в похищении человека. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

«Ранее он лечился в этом реабилитационном центре и стал работать волонтером, потом сам Антонов (владелец рехаба — Прим. ред.) предложил ему стать „фиктивным“ гендиректором», — рассказал собеседник про Ливака.

Владельца сети частных реабилитационных центров и блогера Максима Антонова арестовали 5 декабря, он также будет находиться под стражей до 3 февраля.

Антонова обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Известно, что в реабилитационном центре «Антонов PRO» порядка 30 человек подвергались насилию, они были лишены еды и воды. Вместо обещанного восстановления — лишь унижения и насилие. Те, кому удалось вырваться из этого «концлагеря», с ужасом вспоминают изощренные пытки бессонницей и голодом. Кроме того, по словам пациентов, им вводили сильнодействующие препараты без медицинских показаний. Также есть данные, что Антонов имел ранее судимость за грабеж.

Свою вину Максим Антонов не признает. Он утверждает, что в его центре не применялось физическое насилие, а показания против него дали люди с психическими патологиями. Он отметил, что его центр получил много благодарностей от пациентов. При этом многие его выпускники годами остаются трезвыми, добавлял Антонов.

