Энергии 2026-го: что можно и нельзя делать в Новый год, чтобы изменить жизнь к лучшему

Какие ритуалы помогут привлечь изобилие, а какие привычки, наоборот, его оттолкнут?

Астролог Харрис: энергии Нового года способны изменить жизнь человека

Энергии нового года обладают волшебством и способны изменить жизнь каждого человека. Однако нужно знать, как ими грамотно воспользоваться. Об этом 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

По его словам, запрещается работать в первые семь дней нового года. В этот период закладывается план на весь ближайший год. Все люди, как уточнил Харрис, начинают о чем-то мечтать и строить планы на будущее.

«С течением времени этот мощный энергетический посыл создает во Вселенной определенный портал. И им нужно уметь грамотно воспользоваться», — подчеркнул Андрей Харрис.

Астролог отметил, что 1 и 2 января — это самые сильные даты, когда человек способен изменить свою жизнь. В эти дни необходимо провести особый ритуал. Именно он может помочь осуществить любое желание. Так, в полночь нужно лечь на кровать, принять удобную позу и начать визуализировать свое будущее. При этом мужчинам лучше всего пользоваться первым днем нового года, а женщинам — вторым.

«Если вы хотите новую машину, то потрогайте ее. Представьте, как вы в ней сидите, какой у нее цвет, какие изгибы, сядьте за руль. А если мечтаете встретить родную судьбу, то подумайте, каким бы мог быть этот человек, какая у него внешность, качества», — сказал Харрис.

Самое главное в этой «технике» — максимально реально визуализировать мечту. Затем, как уточнил эксперт, необходимо сжать картинку в своей голове, поместить ее в новогодний шар и мысленно отправить его во Вселенную.

Важно придать такому «украшению» определенный цвет. Если, например, вопрос связан с любовью, то лучше всего подойдет красная «упаковка», с деньгами — зеленая, с дорогостоящей покупкой — оранжевая.

«Если вы это сделали и не уснули, то вы запустили очень мощную мысль-форму, которая самое в ближайшее время изменит вашу жизнь», — подытожил Андрей Харрис.

