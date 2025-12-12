День Конституции РФ: праздник, который напоминает о верховенстве закона

Конституции России — основному закону страны исполняется 32 года

Конституции Российской Федерации — главному нормативному документу страны, 12 декабря 2025-го исполняется 32 года.

Он состоит из преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей, девяти параграфов, заключительных и переходных положений. Конституция имеет высшую юридическую силу. То есть все другие законы страны, в том числе и те, которые принимаются на территории субъектов России, не должны противоречить тексу данного документа.

Гарантом выполнения положений, прописанных в Конституции, выступает президент РФ. Интересно, что текст присяги главы государства, которую он произносит во время инаугурации, так же прописан в главном документе России (статья 82). Да и клянутся президенты на особенном экземпляре данного текста с изображением серебряного герба нашей страны.

Праздник главного закона России

Дата Дня Конституции РФ выбрана не случайно. В этот день в 1993 году прошел всенародный референдум, посвященный принятию главного документа России. В голосовании принимали участие 58,2 миллиона граждан нашей страны, что составило 54,8% от числа всех россиян, имеющих в тот год избирательное право.

В бланке было всего два варианта ответа: за или против проекта Конституции, пример которой ранее был опубликован во всех крупных газетах России.

За проголосовало почти 33 миллиона человек, то есть 58,4%. Против выступило 23,4 миллиона россиян — 41,6%.

В законную силу новая Конституция вступила 25 декабря 1993 года. В стране был установлен новый государственный строй — Российская Федерация с основой в виде трех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной.

С 1994-й по 2004 год 12 декабря был выходным. Позднее он был включен в список памятных дат РФ, однако этот день вновь стал рабочим. Но, несмотря на это, по всей стране проходят различные мероприятия: праздничные концерты, торжественные митинги, патриотические уроки и круглые столы. Кроме того, эта дата стала днем Общероссийского приема граждан, то есть 12 декабря представители органов власти отвечают на вопросы жителей страны.

Поправки

Согласно статье 134, предлагать изменения в текст Конституции могут лишь президент России, члены палат Федерального собрания РФ, правительство, законодательные органы субъектов Федерации. Кроме того, с подобной инициативой может выступить группа сенаторов или депутатов. Однако есть условие: их численность должна быть не меньше одной пятой от общего числа членов верхней или нижней палаты парламента.

Полномочия о принятии поправок в Конституцию есть только у президента.

С 1993 года в данный документ было внесено около 20 актов с поправками. За 32 года там менялись названия субъектов РФ, фиксировался факт объединения регионов, а также присоединение новых: в 2014 году в состав России вошли Крым и Севастополь, а в 2022-м частью нашей страны стали Донецкие и Луганские народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Кроме того, изменялся срок правления избранного президента. До 2008 года соответствующие полномочия главе государства доверялись гражданами РФ на четыре года. После внесения поправок срок правления увеличивался до шести лет.

Крупные изменения в Конституции произошли и в 2020 году. Тогда были отредактированы 42 статьи благодаря 206 поправкам. Были расширены полномочия президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов РФ. Данные изменения были утверждены после общероссийского голосования.

Пять конституций за 100 лет

В XX веке наша страна поменяла не только несколько государственных строев, но и пять (можно сказать, с половиной) разных конституций.

Прообразом первого такого документа стал Октябрьский манифест, подписанный императором Николаем II 17 октября 1905 году. Там была учреждена Государственная дума, а также провозглашены свобода слова, совести и собраний.

Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 году. Она закрепила диктатуру пролетариата. Но утратила силу в 1925 году с принятием нового варианта главного документа Республики.

Однако в промежутке между ними появилась первая Конституция СССР. Она была утверждена в 1923 году, а принята 31 января 1924-го. В том же году был учрежден и соответствующий праздник, который отмечался в июле.

В 1936 году его отменили, так как 5 декабря была принята новая, так называемая «сталинская» Конституция. В последующем именно этот день объявят праздничным и выходным.

По этому документу Советский Союз жил 30 лет, пока в октябре 1977 года не был принят новый основной закон СССР, который называли «конституцией развитого социализма». Празднование, уже по традиции, перенесли на октябрь.

После распада Страны Советов возникла необходимость в новом главном документе государства. Всего рассматривалось около 20 вариантов Конституции, пока в декабре 1993 года не была принята та, по которой мы живем и сегодня.





