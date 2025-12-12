Путин провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Ашхабаде

Переговоры лидеров государств продлились 40 минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в Ашхабаде встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Уточнялось, что переговоры двух лидеров государств продлились 40 минут.

Российский лидер прилетел в Ашхабад для того, чтобы принять участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

До этого последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях саммита международной организации Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), прошедшего в КНР, в сентябре.

Позже, в конце ноября, у лидеров прошли телефонные переговоры. В ходе этого общения главы государств обменялись мнениями по ситуации вокруг конфликта на Украины. Помимо этого, они также обсудили данный вопрос в контексте предложений США по мирному урегулированию ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал развитие отношений Ирана и России весьма позитивным.

