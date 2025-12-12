Путин назвал развитие отношений Ирана и России весьма позитивным

Отношения Ирана и России развиваются весьма позитивно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Ашхабаде с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

По словам российского лидера, товарооборот двух государств за первую половину 2025 года нарастил еще 8%. При этом Москва и Тегеран постоянно находятся в плотном контакте, обсуждая все международные вопросы, в числе которых иранская ядерная программа.

К тому же президент РФ отметил, что страны работают вместе по крупным проектам, это касается и «Бушера», маршрута «Север-Юг».

«Обсуждаем возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии», — пояснил Путин.

Помимо этого, президент РФ передал привет верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Последний раз руководители России и Ирана встречались саммите Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в КНР, в начале сентября.

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде в этот же день, 12 декабря. Российский лидер прилетел в Туркменистан для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил Туркмению с Международным днем нейтралитета.

