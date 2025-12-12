Молодежные сборные России по волейболу допустили до международных турниров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Они были отстранены от участия с марта 2022 года.

Почему российских юниоров допустят к международным турнирам

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Исполком Международной федерации волейбола (FIVB) одобрил решение, которое с 1 января 2026 года позволит юным спортсменам, включая обладателей российских и белорусских паспортов, участвовать в международных и континентальных соревнованиях возрастных категорий.

В организации подчеркнули, что нововведение нацелено на обеспечение молодому поколению права на развитие и участие в спорте без политического давления. К тому же в источнике отметили, что такой подход полностью соответствует последним рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

До этого МОК призвал не ограничивать доступ юниоров из России и Белоруссии к международным турнирам в индивидуальных и командных дисциплинах. В FIVB уточнили, что при соблюдении национальными федерациями репутационных требований будут действовать стандартные протоколы, среди которых ограничения по использованию флагов, гимнов и форм.

При этом решение FIVB от 1 марта 2022 года, запрещающее выступление взрослых национальных команд России и Белоруссии на международном уровне, останется неизменным.

Ранее, писал 5-tv.ru, МОК поддержал рекомендацию снять ограничения для молодых спортсменов из РФ.

