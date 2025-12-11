МОК поддержал рекомендацию снять ограничения для молодых спортсменов из РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 13 0

Россиянам и белорусам разрешат участвовать в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

МОК поддержал снять ограничения для спортсменов РФ

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore, via www.imago-ima

МОК поддержал рекомендацию снять ограничения для молодых спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал рекомендацию снять ограничения на участии в соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МОК.

«Участники саммита поддержали рекомендацию о том, что молодые спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным молодежным соревнованиям», — говорится в публикации комитета.

Уточняется, что принцип будет распространяться на индивидуальные и командные виды спорта, а определение молодежных состязаний и их практическая реализация будут регулироваться регламентом каждой из международных федераций.

Рекомендации должны быть применены к Молодежным Олимпийским играм в Дакаре в 2026 году. При этом для участия российских и белорусских спортсменов будут действовать стандартные протоколы, которые касаются государственных символов, таких как флаг и гимн. В МОК отметили, что внедрение изменений займет некоторое время.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, поблагодарил МОК за такое важное решение. Он также заявил о продолжении работы по полному возвращению прав всех спортсменов из РФ.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника до Олимпиады-2026. Российские спортсмены прошли проверки комитета и получили олимпийские лицензии.

