МОК поддержал рекомендацию снять ограничения для молодых спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал рекомендацию снять ограничения на участии в соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МОК.

«Участники саммита поддержали рекомендацию о том, что молодые спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным молодежным соревнованиям», — говорится в публикации комитета.

Уточняется, что принцип будет распространяться на индивидуальные и командные виды спорта, а определение молодежных состязаний и их практическая реализация будут регулироваться регламентом каждой из международных федераций.

Рекомендации должны быть применены к Молодежным Олимпийским играм в Дакаре в 2026 году. При этом для участия российских и белорусских спортсменов будут действовать стандартные протоколы, которые касаются государственных символов, таких как флаг и гимн. В МОК отметили, что внедрение изменений займет некоторое время.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, поблагодарил МОК за такое важное решение. Он также заявил о продолжении работы по полному возвращению прав всех спортсменов из РФ.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

