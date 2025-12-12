Цискаридзе: нигде в мире не тратят на культуру больше денег, чем в России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Звезда балета выразил надежду, что театры по всей стране будут обеспечиваться на достойном уровне.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ни одна страна в мире не тратит на культуру больше денег, чем Россия. Об этом заявил народный артист РФ Николай Цискаридце на пресс-конференции.

Знаменитый артист балета и педагог отметил, что многие молодые работники театров и других учреждений культуры ищут хороших условий — в частности, достойной оплаты труда. Поэтому распределять средства на поддержание сценического искусства следует разумно.

Сейчас все молодые актеры и режиссеры хотят работать в Москве и Петербурге, однако Цискаридцзе выразил надежду, что все театры России будут обеспечиваться на должном уровне.

Рассуждая о региональных театральных учреждениях, он отметил, что если за образование работника культуры платило правительство области, то он должен хотя бы какое-то время поработать на малой родине, прежде чем переезжать в мегаполис.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николай Цискаридзе боялся не справиться с репликами во время работы на сцене МХТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
«Травля детей!» — Ксения Бородина резко отреагировала на критику в адрес дочери
15:28
«Называла лахудрой»: мать школьницы пожаловалась депутату на нападки педагога
15:23
Путин рассказал об основных направлениях сотрудничества России и Туркменистана
15:21
Цискаридзе: нигде в мире не тратят на культуру больше денег, чем в России
15:16
Дочь-подросток Самойловой и Джигана попыталась покончить с собой
15:10
Пенсионер из Пензы пытался познакомиться, рассылая интимные фото случайным людям

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026