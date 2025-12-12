Путин и Эрдоган осудили попытки ЕС изъять российские активы

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудили попытки Европейского союза (ЕС) отнять российские активы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что во время разговора стороны обменялись мнениями о том, какое «грандиозное жульничество» намерены устроить европейцы относительно наших финансов, которые пару лет уже как «заморожены».

По словам Дмитрия Пескова, Путин дал соответствующую, хорошо всем известную, оценку очередному «плану» ЕС.

«В целом, конечно же, стороны (Путин и Эрдоган. — Прим. Ред.) сошлись, что подобные необдуманные действия всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы», — сказал официальный представитель Кремля.

Также во время встречи Путин и Эрдоган сошлись в том, что многоплановость отношений России и Турции позволяет успешно преодолевать санкции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел переговоры с президентом Турции. Встреча лидеров двух стран состоялась в Ашхабаде. Разговор длился около часа. За это время президенты обсудили важные вопросы, среди которых урегулирование украинского конфликта.

