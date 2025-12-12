Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Это звание присваивает президент страны.

Главком ВМФ Моисеев стал адмиралом флота

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

МО РФ: главнокомандующий ВМФ Моисеев стал адмиралом флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации (ВМФ РФ) Александр Моисеев назначен адмиралом флота. Об этом говорится на сайте Министерства обороны РФ.

«Моисеев Александр Алексеевич. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал флота», — сказано на портале в соответствующем разделе.

На сайте Минобороны также опубликована фотография Моисеева. На ней он в форме с погонами адмирала флота.

Адмирал флота — высшее воинское звание в ВМФ. Оно соответствует «генералу армии». Это звание присваивает президент страны. До Александра Моисеева его последний раз был удостоен Владимир Масорин. Произошло это почти 20 лет назад, в 2006 году.

Александру Моисееву 63 года. Он родился в Калининградской области. В 1987 году окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев подал в отставку.

