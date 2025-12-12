Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской

Арбитражный суд Московского округа отправил на повторное рассмотрение спор о распределении 40,5 миллиона рублей, которые принадлежат осужденному блогеру Елене Блиновской. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Решение кассационной инстанции фактически возобновило противостояние между Федеральной налоговой службой и финансовым управляющим Марией Ознобихиной, которые все еще не согласовали порядок распоряжения этими средствами.

Суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы (ФНС) России и отменил вынесенные до этого решения, в которых управляющему отказали в переходе к расчетам с кредиторами. Спор о денежных средствах, «зависших» между процедурой банкротства и требованиями налоговой службы, будет рассмотрен еще раз.

Ситуация с 40,5 миллионами рублей оказалась крайне запутанной, поскольку средства находились на банковских счетах Блиновской, и еще в 2023 году ФНС пыталась взыскать их в счет налоговой задолженности. При этом суд обязал банки перечислить деньги налоговой в 2024 году, но перевод не был выполнен, поскольку помешала процедура банкротства блогера. В течение года ФНС требовала направить средства на погашение долга, что и привело к судебному конфликту с управляющим.

Известно, что Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года, а весной текущего года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Позднее Московской городской суд смягчил срок до четырех лет и шести месяцев.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей.

