Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской
Ситуация с денежными средствами осужденного блогера оказалась крайне запутанной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Арбитражный суд Московского округа отправил на повторное рассмотрение спор о распределении 40,5 миллиона рублей, которые принадлежат осужденному блогеру Елене Блиновской. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Решение кассационной инстанции фактически возобновило противостояние между Федеральной налоговой службой и финансовым управляющим Марией Ознобихиной, которые все еще не согласовали порядок распоряжения этими средствами.
Суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы (ФНС) России и отменил вынесенные до этого решения, в которых управляющему отказали в переходе к расчетам с кредиторами. Спор о денежных средствах, «зависших» между процедурой банкротства и требованиями налоговой службы, будет рассмотрен еще раз.
Ситуация с 40,5 миллионами рублей оказалась крайне запутанной, поскольку средства находились на банковских счетах Блиновской, и еще в 2023 году ФНС пыталась взыскать их в счет налоговой задолженности. При этом суд обязал банки перечислить деньги налоговой в 2024 году, но перевод не был выполнен, поскольку помешала процедура банкротства блогера. В течение года ФНС требовала направить средства на погашение долга, что и привело к судебному конфликту с управляющим.
Известно, что Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года, а весной текущего года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Позднее Московской городской суд смягчил срок до четырех лет и шести месяцев.
Ранее, писал 5-tv.ru, суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?