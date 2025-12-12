Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 220 0

Ситуация с денежными средствами осужденного блогера оказалась крайне запутанной.

Почему суд еще раз рассмотрит распределение денег Блиновской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арбитражный суд Московского округа отправил на повторное рассмотрение спор о распределении 40,5 миллиона рублей, которые принадлежат осужденному блогеру Елене Блиновской. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Решение кассационной инстанции фактически возобновило противостояние между Федеральной налоговой службой и финансовым управляющим Марией Ознобихиной, которые все еще не согласовали порядок распоряжения этими средствами.

Суд удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы (ФНС) России и отменил вынесенные до этого решения, в которых управляющему отказали в переходе к расчетам с кредиторами. Спор о денежных средствах, «зависших» между процедурой банкротства и требованиями налоговой службы, будет рассмотрен еще раз.

Ситуация с 40,5 миллионами рублей оказалась крайне запутанной, поскольку средства находились на банковских счетах Блиновской, и еще в 2023 году ФНС пыталась взыскать их в счет налоговой задолженности. При этом суд обязал банки перечислить деньги налоговой в 2024 году, но перевод не был выполнен, поскольку помешала процедура банкротства блогера. В течение года ФНС требовала направить средства на погашение долга, что и привело к судебному конфликту с управляющим.

Известно, что Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года, а весной текущего года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Позднее Московской городской суд смягчил срок до четырех лет и шести месяцев.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 миллион рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской
17:15
Жертв заставили лгать демонические сущности: педиатр-насильник отрицает вину
16:56
Ушаков: Зеленский может считать выборы поводом для временного прекращения огня
16:41
Путин и Эрдоган осудили попытки ЕС изъять российские активы
16:34
«Какой от этого выхлоп?» — Долина не по своей воле дала интервью о квартире
16:27
Песков: «Росатом» строит больше всех энергоблоков по всему миру

Сейчас читают

Это ее ослабило: Долина оказалась в центре истории, о которой она даже не догадывалась
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026