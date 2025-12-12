«Жертва теряет волю»: как не повторить опыт Ларисы Долиной с мошенниками

Психолог Миллер: лучшая защита от манипуляторов — прекратить с ними общение

Чтобы не попасть под влияние манипуляторов и не поддаться социальному программированию, лучше свести к минимуму общение с ними. Об этом рассказала психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru.

Дело народной артистки России Ларисы Долиной прогремело на всю страну. В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств убедили Долину, что ее квартира находится под угрозой изъятия за мифические долги, а единственным способом спасти жилье для нее является фиктивная продажа в рамках «специальной операции».

Согласно данным из судебных документов, аферисты могли воздействовать на Долину, используя методы социального программирования. Именно по этой причине певица и могла продать свою жилплощадь.

«На нее оказывалось значительное психологическое воздействие, разные аспекты которого в вопросе обозначаются как „социальное программирование“, „социальная инженерия“, „нейролингвистическое программирование“, „деструктивное воздействие“», — говорилось в материалах.

В разговоре психолог Миллер поделилась своим мнением, сказав, что на самом деле к Долиной с большой долей вероятности не применяли никаких методов социального программирования. Она считает, что в ее случае все может быть намного прозаичнее: артистка просто передумала продавать квартиру. Однако так это или нет на самом деле — неизвестно.

«Я предполагаю, что здесь сыграло роль женское непостоянство: сегодня хочу продавать, завтра не хочу. К сожалению, в сфере недвижимости есть такая проблема. И я предполагаю, что мы как раз-таки ее наблюдаем на примере Долиной», — говорит эксперт.

Тем не менее подобные практики и правда применяются мошенниками по отношению к своим жертвам. Данные методы также называют еще нейропрограммированием.

«Нейропрограммирование — это воздействие на мозг человека определенными рычагами, которые за него, скажем так, принимают решения», — объясняет эксперт.

То есть человек подвергается психологической обработке. В начале манипулятор входит в контакт, анализирует, какими рычагами можно воздействовать на свою жертву, и потом начинается работа над сознанием человека. Как правило, в итоге жертва полностью теряет свою волю и делает все под руководством этих людей.

«Мы это можем наблюдать на бабушках, которые относят все свои сбережения мошенникам», — говорит Миллер.

Рычаги могут быть самыми разными. Например, жалость или угрозы. На самом деле используется широкий арсенал уловок. При этом это касается не только мошенников, но и обычных «продажников».

Довольно часто можно столкнуться с подобной ситуацией в магазине, где продавцы используют все мастерство для того, чтобы как-то «втюхать» вещь.

«Единственное, что вы можете сделать, — это закрыться от человека, который вам что-то навязывает и сказать: „спасибо, я не нуждаюсь в ваших услугах“. И продолжить самостоятельно выбор», — говорит Миллер.

В случае с риелторами стоит действовать точно также. Вам могут навязать неимоверное количество услуг, которые вам совершено не нужны, поэтому прекратить разговор с тем, кто хочет от вас денег, — единственный надежный вариант.

