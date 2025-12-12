Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России по дестабилизации страны

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 78 0

Недруги государства, потерпев поражение в попытках «отменить» страну на культурном и спортивном поле, ищут новые методы воздействия.

Что сказала Захарова про дело Долиной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Дело народной артистки Ларисы Долиной может использоваться врагами России для того, чтобы рассорить граждан внутри страны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с журналистами.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что-то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. <…> Один из способов, который они решают сейчас испробовать, — это столкновение людей», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что у недругов не получилось победить Россию на поле боя, а также не получилось «отменить» страну ни в области культуры, ни в спорте, ни в общественной жизни. Поэтому теперь они намерены использовать другие методы, такие как столкновение людей внутри страны.

Лариса Долина стала жертвой масштабного обмана. Следователи установили, что с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников, действуя с территории Украины, выманила у нее более 175 миллионов рублей. Кроме того, они убедили звезду продать квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 миллионов. Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Артистке удалось через суд признать сделку с недвижимостью недействительной, фигуранты дела получили свои сроки — от четырех лет до семи лет лишения свободы. В пользу Долиной суд взыскал более 69 миллионов рублей. Вот только покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег, которые за него заплатила. Ее адвокат обжаловала решение в Верховном Суде РФ. Предложенное звездой мировое соглашение было отвергнуто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Долина не по своей воле дала интервью о квартире.

