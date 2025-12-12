Веселье или ущерб карьере: чем грозит отказ от корпоратива

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Далеко не всем хочется тратить свободные от работы часы на кураж с любимыми коллегами.

Чем грозит отказ от корпоратива?

Фото: 5-tv.ru

Юрист Калинкин: Работодатель не имеет права заставлять идти на корпоратив

Отказ от посещения корпоратива или тимбилдинга не может сказаться на карьере. В беседе с Газетой.ру юрист Ильяс Калинкин объяснил, почему работодатель не имеет права обязывать работника участвовать в подобных мероприятиях.

Трудовой кодекс РФ сохраняет за сотрудником право выбора — посещать или нет корпоративное мероприятие. Особенно это касается событий, которые проводятся в нерабочее время. Именно поэтому угрозы увольнения, штрафы, выговоры или лишение премии незаконны.

Иначе происходит, если мероприятие проводится в рабочее время. В этом случае работодатель может предложить сотруднику или принять участие, или продолжить выполнять трудовые обязанности.

Тем не менее, даже эта ситуация не позволяет принуждение к участию. Даже при отказе от обоих предложенных вариантов, это может быть истолковано как нарушение трудовой дисциплины, за исключением уважительных причин, которые предусмотрены законодательством.

Юрист подчеркнул, что, даже если участие в корпоративных событиях действительно входит в трудовые обязанности сотрудника, степень ответственности за непосещение должна быть соразмерна нанесенному «ущербу» и соответствовать трудовому законодательству.

«Любые попытки административного давления со стороны руководства можно обжаловать через Государственную инспекцию труда или в судебном порядке», — добавил эксперт.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, при трудоустройстве многие кандидаты отсеиваются именно из-за плохой подачи себя на собеседовании.


