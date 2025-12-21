Без напряга: как встретить Новый год с семьей и остаться в хороших отношениях

Психолог Тетерина: юмор и отдых помогут избежать семейных ссор на Новый год

Новый год, как и многие другие праздники, может пройти не так, как задумывалось изначально. Вместо моря веселья, смеха, семейного тепла и уюта — ссоры, недомолвки и обиды. О том, почему долгожданный праздник превращается в конфликт и как этого избежать, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Ольга Тетерина.

Предновогодняя усталость — основная причина ссор

Фото: 5-tv.ru

Новый год — это, как правило, время повышенного стресса и усталости. Большая загруженность на работе, боязнь не успеть купить подарки или выбрать «не то», а также накопившееся выгорание — все это может спровоцировать семейные конфликты.

Вишенкой на испорченном торте могут послужить завышенные ожидания от предстоящего праздника. Как правило, многие ждут волшебства, ставят грандиозные цели и детально планируют Новый год, представляя идеальные семейные каникулы. Однако жизнь часто вносит свои коррективы, что вызывает стресс.

Как распознать назревающий конфликт и избежать его

Фото: 5-tv.ru

Поведение близких людей поможет распознать назревающий семейный конфликт. Стоит приглядеться, нет ли за столом того, кто сидит в «закрытой» позе, молчалив, у кого зажаты жевательные мышцы лица или отвечает обрывочными фразами или сарказмом. Эти признаки говорят о том, что человек испытывает напряжение.

Чтобы праздничное застолье не превратилось в семейный переполох, эксперт рекомендует попробовать заранее обсудить возникшие проблемы с домочадцами. Также можно заблаговременно обозначить «стоп-темы», которые вызывают неприятные эмоции.

Психолог подчеркнула, что важно сойтись на мнении, что по-настоящему качественный отдых, основанный на заботе друг о друге, спокойствии и взаимопонимании, дороже выяснений отношений. Поэтому можно заранее обсудить, кто и как бы хотел провести новогодние выходные.

Шутки и улыбка против каверзных вопросов

Фото: 5-tv.ru

Часто близкие люди задают некорректные вопросы, нарушая личные границы. С таким сталкивается буквально каждый человек. Чтобы выйти из неудобного положения и при этом не задеть домочадца, можно попробовать использовать юмор, а неприятные разговоры перевести на более комфортные для вас.

Если же какая-то тема действительно вас тревожит, можно попробовать заранее продумать ответы на возможные каверзные вопросы. Это поможет избежать ощущения неловкости в моменте.

Что делать с недовольным домочадцем

Фото: 5-tv.ru

Если кто-то из близких уже находится в негативном настроении или определенном стрессе, и это сказывается на общей атмосфере в семье, то в таком случае стоит аккуратно перенаправить внимание этого человека на что-то другое.

Прогулки на свежем воздухе или какая-либо другая активность за пределами дома, например, игра в снежки, помогут разрядить обстановку, снять напряжение и восстановить ментальное здоровье.

Другой вариант — попросить помочь в приготовлении к застолью, например, нарезать салат или накрыть стол. После этого человека нужно поблагодарить и похвалить.

Сложные отношения в семье не помеха празднику

Фото: 5-tv.ru

Непростые отношения в семье не должны лишать вас внутреннего равновесия и спокойствия. Составление личного графика на новогодние каникулы даст возможность полноценно отдохнуть и восстановиться. Например, это могут быть небольшие прогулки наедине, утренняя зарядка или какие-то другие приятные ритуалы.

Не стоит забывать и про юмор, который спасает во многих неприятных ситуациях. Однако важно понять, что близких людей переделать нельзя, но можно изменить свое отношение к ним и их словам. Укрепить семейные связи поможет совместное времяпрепровождение и уважение личных границ.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, многие привычки в произношении приходят из детства и прочно закрепляются во взрослой жизни, хотя иногда не соответствуют норме. О том, как не опозориться на новогоднем застолье — в материале 5-tv.ru

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX