Скрытая угроза: чем опасны «полезные» хлебцы

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Популярный продукт для перекуса часто выбирают те, кто следит за питанием, однако некоторые из них содержат ингредиенты, способные нанести вред организму.

Какие хлебцы лучше не покупать и чем они могут навредить

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хлебцы с добавлением сахара и консервантов могут быть опасны для здоровья

Увлечение хлебцами может навредить здоровью, если выбирать продукты с добавленным сахаром, патокой, солодом и консервантами. Об этом рассказала заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова в беседе с Lenta.ru.

Эксперт пояснила, что особую осторожность стоит проявлять при покупке тонких хлебцев с «улучшенным» составом. По ее словам, такие добавки используются для увеличения сроков годности, но при этом снижают пользу продукта. Важно учитывать и вид сырья: кукурузные хлебцы содержат большое количество крахмала, повышающего гликемический индекс, а рисовые отличаются высокой калорийностью.

В то же время при умеренном употреблении хлебцы могут быть полезны. Ржаные богаты пищевыми волокнами и благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, гречневые содержат много железа, овсяные способствуют укреплению сосудов. Рисовые хлебцы способны адсорбировать токсины, а кукурузные, по словам специалиста, оказывают положительное влияние на зрение.

Елена Таранова подчеркнула, что главный ориентир для покупателя — состав продукта. Чем он короче, тем хлебцы полезнее. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от привычки сочетать их с шоколадной пастой, вареньем или джемами, поскольку такие добавки делают продукт чрезмерно калорийным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных ошибках тех, кто худеет к Новому году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:41
«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
3:22
Силиконовое лечение: почему капы капы с маркетплейсов не спасают от ночного скрежета зубами
2:59
Скрытая угроза: чем опасны «полезные» хлебцы
2:38
«Шипучая» иллюзия: почему средства от похмелья не помогают
2:16
«Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
1:54
«Конкретное желание»: тренер-нутрициолог рассказал, как начать худеть с 1 января

Сейчас читают

«Кому какое дело?» — Хью Джекман о борьбе со своим онкологическим заболеванием
«Называла лахудрой»: мать школьницы пожаловалась депутату на нападки педагога
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026