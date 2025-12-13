Скрытая угроза: чем опасны «полезные» хлебцы

Хлебцы с добавлением сахара и консервантов могут быть опасны для здоровья

Увлечение хлебцами может навредить здоровью, если выбирать продукты с добавленным сахаром, патокой, солодом и консервантами. Об этом рассказала заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова в беседе с Lenta.ru.

Эксперт пояснила, что особую осторожность стоит проявлять при покупке тонких хлебцев с «улучшенным» составом. По ее словам, такие добавки используются для увеличения сроков годности, но при этом снижают пользу продукта. Важно учитывать и вид сырья: кукурузные хлебцы содержат большое количество крахмала, повышающего гликемический индекс, а рисовые отличаются высокой калорийностью.

В то же время при умеренном употреблении хлебцы могут быть полезны. Ржаные богаты пищевыми волокнами и благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, гречневые содержат много железа, овсяные способствуют укреплению сосудов. Рисовые хлебцы способны адсорбировать токсины, а кукурузные, по словам специалиста, оказывают положительное влияние на зрение.

Елена Таранова подчеркнула, что главный ориентир для покупателя — состав продукта. Чем он короче, тем хлебцы полезнее. Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от привычки сочетать их с шоколадной пастой, вареньем или джемами, поскольку такие добавки делают продукт чрезмерно калорийным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных ошибках тех, кто худеет к Новому году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX