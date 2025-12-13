В Якутии 13 детей отравились парами хлора и попали в больницу

В Якутии 13 детей отравились парами хлора, пока плавали в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе якутского Министерства здравоохранения в мессенджере Telegram.

По данным источника, инцидент произошел в городе Нерюнгри. Бассейн посетили более десятка детей, после чего ощутили сильное недомогание.

Скорая помощь доставила 11 детей в приемное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы. Еще двое несовершеннолетних обратились самостоятельно. Всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Врачи оценили состояние здоровья детей как удовлетворительное. Под медицинским наблюдением они направили их на амбулаторное лечение домой. В настоящее время детали и точные обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с наступлением зимы все бассейны в России начали работать по новым правилам. Так, например, в силу вступили первые ГОСТы.

