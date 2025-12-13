Китай отправил на орбиту два космических спутника

В КНР вывели на орбиту два космических спутника. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Космические аппараты успешно запустили на орбиту Земли при помощи твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11» в 09:08 по местному времени (04:08 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Эта ракета способна производить вывод объектов весом до одной тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

В 2024 году Китай провел первый запуск зонда «Чанъэ-6» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В свой 53-дневный полет он взял на борт исследовательское оборудование из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а также космический спутник из Пакистана.

Тем временем на расположенном в Казахстане космодроме Байконуре готовится последний старт ракеты «Протон-М». Она отправится в космос 15 декабря. В дальнейшем эти ракеты будут базироваться на космодромах Восточный и Плесецк.

