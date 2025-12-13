Китай отправил на орбиту два космических спутника

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Ракеты-носители стартовали в 4 утра по московскому времени.

Сколько спутников Китай отправил на орбиту

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В КНР вывели на орбиту два космических спутника. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Космические аппараты успешно запустили на орбиту Земли при помощи твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-11» в 09:08 по местному времени (04:08 по мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Эта ракета способна производить вывод объектов весом до одной тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

В 2024 году Китай провел первый запуск зонда «Чанъэ-6» с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В свой 53-дневный полет он взял на борт исследовательское оборудование из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а также космический спутник из Пакистана.

Тем временем на расположенном в Казахстане космодроме Байконуре готовится последний старт ракеты «Протон-М». Она отправится в космос 15 декабря. В дальнейшем эти ракеты будут базироваться на космодромах Восточный и Плесецк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
7:58
Не только отравление: врач назвала неожиданные причины диареи
7:37
Китай отправил на орбиту два космических спутника
7:18
«Переломный момент»: премьеры Британии и Бельгии о судьбе Украины
6:58
В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные выплаты перед Новым годом
6:35
WSJ: Зеленский встретится с Уиткоффом и лидерами ЕС в Берлине

Сейчас читают

В Якутии 13 детей отравились парами хлора и попали в больницу
«Кому какое дело?» — Хью Джекман о борьбе со своим онкологическим заболеванием
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026